Beringen pilootstad voor European Disability Card 29 januari 2018

02u23 0 Beringen De Stad Beringen heeft zich formeel aangemeld bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid als aanbieder van initiatieven waar mensen met een beperking terecht kunnen met de European Disability Card (EDC).

Dat betekent dat Beringen in het aanbod binnen de vrijetijdsdiensten speciale aandacht zal hebben voor deze groep. Zo krijgt iemand met de kaart tien procent korting bij voorstellingen in het CC Beringen en mag deze persoon één begeleider gratis mee binnen nemen. De EDC is een Europees initiatief en België is één van de pilootlanden waar de kaart geïntroduceerd is. Schepen van welzijn Thomas Vints (CD&V) legt uit: "Gedaan met zwaaien met doktersbriefjes, attesten van een instelling of een parkeerkaart! Mensen met een beperking tonen met deze kaart aan dat ze erkend zijn of een ondersteuning krijgen bij één van de vijf Belgische instellingen die verantwoordelijk zijn voor hun integratie. Op deze manier passeren ze vlotter langs de kassa en kunnen we hopelijk ook andere personen met een beperking aanmoedigen om meer aan onze samenleving deel te nemen!" Mogelijk wordt het aanbod de komende jaren nog verder uitgebreid. (BVDH)