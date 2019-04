Beringen op zoek naar ‘favoriete maker’ BVDH

10 april 2019

11u27 0 Beringen Dit jaar staat het thema ‘vakmanschap, ambachtelijkheid en vakmensen’ centraal op de negentiende editie van Erfgoeddag. De stad Beringen gaat op zoek naar haar ‘favoriete maker’ en opent ook een tototentoonstelling over de enorme variatie in mijnwerkersberoepen.

De Erfgoeddag vindt plaats op zondag 28 april. “Al eeuwen zijn vakmensen gedreven door technische kennis en kunde”, zegt schepen van Erfgoed An Moons (VOLUIT). “Dit niet-tastbaar erfgoed in hoofden en handen van vakmensen is van grote waarde in onze samenleving. Ook vandaag kennen we straffe vakmannen en -vrouwen die met veel passie, kunde, perfectie en geduld hun stiel uitoefenen en iets unieks maken.”

Wie een straffe vakman- of –vrouw kent, kan deze persoon nomineren via de wedstrijd van FARO, het Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed. Nomineren kan tot en met zondag 28 april via https://faro.be/nomineer-jouw-maker en een mailtje aan cultuur@beringen.be. De vijf meest inspirerende voorstellen vallen in de prijzen. “Ook na de Erfgoeddag zullen we onze vakmensen in de schrijnwerpers blijven plaatsen”, laat Moons nog weten.