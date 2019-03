Beringen onderzoekt mogelijk ringweg richting Koersel Toon Royackers

06 maart 2019

16u04 0 Beringen Beringen bekijkt of een nieuwe ringweg kan helpen om het vele verkeer richting Koersel weg te houden, uit het stadscentrum. Nu moeten dagelijks nog een groot aantal automobilisten en truckers zich door de dicht bebouwde woon- en winkelstraten in het centrum wringen. Het plan voor zo een ringweg is maar één van de opmerkelijke voorstellen uit het bestuursakkoord dat CD&V, N-VA en Voluit woensdag hebben voorgesteld.

“Voor alle duidelijk: we gaan een globaal mobiliteitsplan voor heel Beringen opmaken,” zo laat kersvers burgemeester Steven Vints (CD&V) weten. “Er zijn wel meer knelpunten, ook voor fietsers en voetgangers. Maar het vele verkeer in ons stadscentrum blijft inderdaad wel één van de grote problemen. We pompen te veel doorgaand verkeer dwars door onze stad, en daar willen we toch een oplossing voor zoeken. Wat het moet worden? Er liggen verschillende pistes op tafel, maar een Ringweg via Broekhoven - het gebied net ten zuiden van het stadscentrum - is er daar één van. Op die manier kunnen bestuurders via de Kasteletsingel straks rechtstreeks en vlotter richting Koersel, en wordt ons centrum terug aangenamer.”

De plannen om de kanaalbrug vlakbij de stad te verhogen zijn intussen al bekend. Een kans die het bestuur vooral wil aangrijpen om van Beringen weer een ‘stad aan het water’ te maken. “We liggen al vlakbij het kanaal,” aldus de burgemeester. “Alleen ligt de drukke Kasteletsingel tussen het centrum en het water geprangd. We willen terug een verbinding creëren. Dat kan met een brug vanuit het centrum naar het water, of eventueel via een tunnel. Ook daarvoor is nog wat studiewerk nodig.”

Sluikstorters

GAS boetes zijn sinds vorige legislatuur al ingevoerd. Al worden ze nu op scherp gesteld en meer toegepast. “We merken dat veel inwoners zich ergeren aan het rondslingerend zwerfvuil. Het betrappen van die daders is natuurlijk niet zo eenvoudig, en dus gaan we camera’s inzetten om de pakkans fors te verhogen. Dat moet Beringen de volgende jaren een stuk netter maken.” Intussen raakte ook bekend dat de aanpalende politiezone Heusden-Zolder op zoek is naar een partner om te fusioneren. Of dat toevallig de politiezone van Beringen, Ham en Tessenderlo zou kunnen worden? “Die beslissing is er nog niet,” zegt burgemeester Vints. “Er lopen natuurlijk wel gesprekken, en we zullen zien wat die opleveren.”

Beringen blijft tenslotte een voormalige mijngemeente met gemiddeld meer armoede, al is de armoede bij kinderen het laatste jaar gelukkig wel gedaald. “We gaan nu bij elke beleidsbeslissing een armoedetoets houden. We gaan met andere woorden elke keer kijken, of het geen effect kan hebben op de zwakkere in onze samenleving. We gaan ook verenigingen stimuleren en subsidiëren om de drempels voor kinderen in armoede te verlagen.”