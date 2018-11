Beringen doneert 2.500 euro aan slachtoffers Indonesië BVDH

13 november 2018

Op vrijdag 28 september werd het noorden van het eiland Sulawesi in Indonesië getroffen door een zware aardbeving gevolgd door een tsunami. Op 1 oktober lanceerde het Consortium 12-12, een nationale oproep voor de slachtoffers in Indonesië, waarbij ze aan lokale besturen vragen om een bijdrage te leveren. “De tol van de aardbeving en de tsunami is zwaar. Meer dan 2.000 doden en meer dan 1.000 mensen vermist. Meer dan 200.000 ontheemden”, vertelt schepen van Welzijn Thomas Vints (CD&V). “We kunnen niet blind toekijken terwijl miljoenen mensen lijden. Daarom komt het stadsbestuur tegemoet aan de oproep van Consortium 12-12 en voorzien we een donatie van 2.500 euro.”