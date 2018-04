Beringen dingt mee naar titel 'Actiefste Stad' 14 april 2018

02u26 0 Beringen Het Vlaams Instituut voor Gezond Leven organiseert volgende maand de derde editie van de '10.000 Stappen Clash'. En daar doet ook Beringen aan mee.

Alle deelnemende steden en gemeenten stappen binnen het project virtueel de wereld rond onder het motto 'Een kleine stap voor de mens, een grote stap voor je gezondheid!' "De stedelijke gezondheidsraad heeft Beringen ingeschreven, en op die manier dingen we dus mee naar de titel van actiefste stad", zegt schepen van Welzijn Thomas Vints (CD&V).





Concreet kan je in de maand mei dagelijks je stappenaantal registreren via de app of op www.10000stappen.be. "Ter hoogte van de toeristische dienst vertrekt een 10.000-stappenroute", geeft schepen Vints nog mee. "Tijdens deze mooie wandeling kom je heel wat bezienswaardigheden tegen en leer je Beringen op een andere manier kennen. Uiteraard zijn er ook nog heel wat andere prachtige wandelroutes, zoals de Paalse Plas in Paal, Koersels Kapelleke en de Vallei van de Zwarte Beek in Koersel, de Motbemden,..." (BVDH)