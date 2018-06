Beringen blijft 'hartveilige gemeente' 28 juni 2018

In CC Casino in Beringen werden diploma's uitgereikt aan inwoners die de voorbije maanden de opleiding 'reanimeren en defibrilleren' hebben gevolgd. Daarnaast werden ook een aantal hartveilige labels uitgereikt. "In het voorjaar werden 58 mensen opgeleid door het Rode Kruis Beringen. 28 Beringenaren via de cursussen in Paal, Beringen of Beverlo en dertig leerkrachten vanuit het spectrumcollege. Ook medewerkers van het klimcentrum Alpamayo volgden met succes een cursus. Dit resulteerde tot het verlengen van het label 'Hartveilige School' tot 2020 en het overhandigen van het label 'Hartveilig bedrijf'", vertelt schepen van Welzijn Thomas Vints (CD&V).





De deelnemers waren tussen 14 en 84 jaar. (BVDH)