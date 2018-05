BergHOFF hoofdpartner Mastercooks 19 mei 2018

Voortaan is BergHOFF Belgium een van de hoofdpartners van de Mastercooks of Belgium, het zogenaamde culinaire nationale team van het land. "Met dit partnership ondersteunen wij als verdeler van keukenartikelen de Belgische gastronomie", zegt Managing Director Hilde Rutten. "De Mastercooks of Belgium toveren elke dag met de fantastische ingrediënten die ons land rijk is. Het is een eer om ambassadeur te zijn van zo een rijke culinaire traditie."





De Mastercooks brengen ieder jaar een gids uit en op Kanaal Z loopt ook een reeks rond de topchefs.





(BVDH)