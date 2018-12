Beleidsploeg verdeelt bevoegdheden Birger Vandael

12 december 2018

15u34 0 Beringen Nadat er reeds bekend was welke personen voor coalitiepartijen CD&V, N-VA en VOLUIT de functie van schepen zouden uitvoeren, zijn nu ook de bevoegdheden binnen de beleidsgroep bekend gemaakt.

Burgemeester Thomas Vints (CD&V) zal het volgende bevoegdheidspakket naar zich toetrekken: Veiligheid en Preventie, Beleidsplanning, Strategisch stadsbeleid & Innovatiebeleid, Communicatie – Citymarketing en ook Armoede. Schepen Patrick Witters (CD&V) neemt de bevoegdheden Ruimtelijke Ordening, Stadsontwikkeling, Duurzaamheid en Juridische Zaken op. Schepen Jean Vanhees (CD&V) blijft op het domein van de voorbije legislatuur met Openbare werken, Verkeer & Mobiliteit en Facilitair beheer. Schepen Hilal Yalçin (CD&V) neemt de portefeuille Sociale Zaken, Personeel en Burgerzaken op. Ze is tevens ook Voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale dienst.

N-VA levert met Werner Janssen de Schepen van Lokale Economie, Middenstand en Toerisme. Schepen Jessie De Weyer (N-VA) zal de bevoegdheden Jeugd, Wijkontwikkeling, Participatiebeleid, Recreatie en BIB op zich nemen. Schepen An Moons (VOLUIT) wordt bevoegd voor de portefeuille Cultuur, Erfgoed, Onderwijs en Dorpenbeleid. Schepen Tijs Lemmens (VOLUIT) zal de komende jaren het departement Financiën, Sport, Milieu en ICT invullen.

Er zal 1 wissel doorgevoerd worden in het schepencollege tijdens deze legislatuur. In 2023 neemt Ann-Sofie Vanoverstijns de fakkel over van Jean Vanhees.