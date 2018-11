Be-MINE kleurt blauw op Werelddiabetesdag BVDH

14 november 2018

12u09 0 Beringen Het is vandaag Werelddiabetesdag van de Verenigde Naties. Over de hele wereld worden daarom markante gebouwen uitgelicht in blauw, de kleur van de diabetescirkel. Ook in Beringen kleuren enkele gebouwen op de be-MINE site blauw.

“Zowat elke zeventien minuten krijgt iemand in Vlaanderen de diagnose van diabetes”, vertelt schepen voor Welzijn Thomas Vints (CD&V). “Het aantal diagnoses neemt alleen maar toe. De stad wil op die manier de aandacht vestigen op de wereldwijde diabetesproblematiek die ook Beringenaren treft.” Volgens berekeningen ligt het aantal Beringenaren dat diabetes heeft bij benadering op 3.700.

Verontrustend is ook dat steeds vaker jongeren de diagnose diabetes krijgen, in hoofdzaak door overgewicht dat op zijn beurt toegeschreven wordt aan te weinig lichaamsbeweging en verkeerde voedingsgewoonten. Daarnaast is statistisch aangetoond dat mensen van Turkse en Marokkaanse herkomst een twee- tot zesvoudige stijging kennen. “Als lokaal bestuur, maar ook vanuit de adviesraad Beringen Gezond, willen wij ons steentje bijdragen om de brede bevolking te informeren over diabetes”, geeft Vints nog mee. “Wij gingen dan ook met plezier in op de vraag van de Diabetes Liga West-Limburg om de koel- en schachttorens op de be-MINE site blauw op te lichten.”