Be-MINE centraal in nieuwe vakantiegids Beringen 06 maart 2018

02u46 0

De vakantiegids Beringen 2018 ligt vanaf nu klaar op het toeristisch onthaal op be-MINE. Vzw Toerisme Beringen presenteert de nieuwe editie onder het motto 'Mijn avontuur start hier'.





"Voor een toerist bestaan er geen grenzen, daarom stellen we onze brochure ook in alle omliggende gemeenten voor", vertelt schepen van Toerisme Gilbert Lambrechts (sp.a). Uiteraard is Be-MINE en alles errond de rode draad in de gids. Zo komt het Mijnmuseum groot aan bod, zijn er pagina's besteed aan de Avonturenberg, Todi, Alpamayo en de Be-MINE Boulevard en wordt de Mijncité uitgebreid belicht.





Ook de groene plekjes in en rond de stad worden niet overgeslagen. Nieuw dit jaar is dat ook eetgelegenheden opgenomen zijn zodat een bezoeker weet waar hij tijdens zijn verblijf terecht kan voor een kleine of uitgebreide maaltijd. Je kan de vakantiegids gratis afhalen bij het toeristisch onthaal, Koolmijnlaan 203 of bestellen via mail toerisme@beringen.be of telefonisch op telefoon 011/42.15.52. (BVDH)