Bankkaartdievegge moet 23.750 euro aan slachtoffer 06 juli 2018

02u40 0

Een 45-jarige vrouw zonder gekende woonplaats is bij verstek veroordeeld tot één jaar cel nadat ze met de bankkaart van iemand anders geld afhaalde. Dat deed ze in de zomer van 2015 in totaal 19 keer in Leopoldsburg en Beringen. Quasi altijd ging het om een bedrag van 620 euro. Bovendien schreef ze ook geld over naar haar eigen rekening, ze schonk zichzelf dan tot 3.000 euro. In oktober 2016 herhaalde ze de feiten met een ander slachtoffer, al bleef de schade hier beperkt.De vrouw krijgt naast de celstraf ook een geldboete van 600 euro. Het slachtoffer uit de zomer van 2015 ontvangt een schadevergoeding van 23.750 euro. (BVDH)