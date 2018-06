Bankkaartdief kijkt aan tegen 15 maanden cel 19 juni 2018

Een Roemeense dertiger riskeert vijftien maanden cel voor zes diefstallen van bankkaarten.





De beklaagde ging samen met een kompaan, die tot op heden nog niet geïdentificeerd kon worden, steeds op dezelfde manier te werk. Hij observeerde vrouwen in de supermarkt, en wanneer die - al dan niet afgeleid door zijn hulpje - hun handtas even achterlieten, sloeg hij vliegensvlug toe. In totaal maakten ze zo zeker zes slachtoffers. Met de 'opbrengst' kocht de beklaagde een iPhone.





Uiteindelijk kon de dertiger op 9 december op heterdaad betrapt worden. De man bleek op één dag zowel in Lennik, Gooik als Galmaarden mensen bestolen te hebben. Eerder sloeg hij ook al toe in Beringen en Vilvoorde. De verdediging vraagt een straf met uitstel. Uitspraak op 28 juni. (WHW)