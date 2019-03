Ballonnenmeisje duikt op in Beringen BVDH

01 maart 2019

10u25 0 Beringen Momenteel reist het ‘ballonnenmeisje’ door verschillende Vlaamse steden. “Dit is een ‘guerilla paste-up’ actie van het MOOOV Filmfestival dat op deze manier zijn volgende festivalperiode wil aankondigen”, legt burgemeester Thomas Vints (CD&V) uit.

Paste-ups zijn ontwerpen op papier die verschijnen op straat om een boodschap te verspreiden. “MOOOV toont dit jaar van 25 april tot 6 mei unieke wereldcinema in The Roxy Theatre. Dit wordt georganiseerd samen met heel wat randactiviteiten en in samenwerking met de stad”, gaat Vints verder. “Zoek jij mee naar alle afbeeldingen op straat? Deel het met ons via facebook met de hashtag #mooovalong.”

Het festivalbeeld werd dit jaar gemaakt door de Indische fotografe en filmmaker Ashima Narain. Het ballonnenmeisje is haar dochter Saira. Dit jaar focust het Filmfestival op India. Zo worden er heel wat Indische familiefilms vertoond tijdens de Gezinsdag en Ladies Night.