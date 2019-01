Avonturenberg gesloten wegens te glad Toon Royackers

19 januari 2019

10u48 0 Beringen De avonturenberg aan de koolmijn van Beringen blijft voorlopig gesloten. Dat heeft burgemeester Thomas Vints (CD&V) laten weten. Door het vriesweer is de veiligheid volgens de gemeente niet langer gegarandeerd.

“We moeten ook rekening houden met de weersvoorspellingen voor de volgende twee weken,” laat burgemeester Vints weten. Er blijft nachtelijke vorst voorspeld. “Door de gladheid is het terrein dan niet voldoende veilig.” Wanneer de avonturenberg terug open gaat is nog niet bekend. Met lint is de omgeving voorlopig afgespannen.