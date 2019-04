Archeologisch onderzoek levert beperkte vondsten op BVDH

16 april 2019

13u42 2 Beringen Sedert 2016 is de historische stadskern van Beringen vastgesteld als archeologische zone. Door de ligging van het nieuwe stadhuis in deze zone was verder archeologisch onderzoek op de site vereist. De vondsten waren beperkt en hebben geen impact op het totaalproject.

Dit onderzoek heeft zich uitgestrekt over de zone van het oude stadhuis en de zone van het voormalige Sint-Jozefscollege. In de zone van het voormalige stadhuis, waar het nieuwe gebouw zal komen, werden er geen archeologische vondsten aangetroffen. “Alle sporen hadden een postmiddeleeuwse of moderne oorsprong”, verduidelijkt schepen van Erfgoed An Moons (VOLUIT). “Aangezien deze reeds gedocumenteerd waren in de gekende (cartografische) bronnen en er sprake is van moderne ingrepen over het gehele terrein zijn deze van beperkte archeologische waarde. Een vervolgonderzoek was dan ook niet nodig.”

Geen resten van stadsmuren

Op de rest van de projectsite waren er drie plaatsen met potentieel. Het resultaat was beperkt. “De archeologische vondsten betreffen een oude regenwaterput, scherven en een zone oude teelaarde uit de tuinzone. Deze vondsten kunnen later bijdragen tot de geschiedenis van onze stad. De archeologen hebben diep gegraven maar er werden, in tegenstelling tot de verwachtingen, geen resten gevonden die wijzen op de aanwezigheid van een oude stadswal of stadsmuren”, aldus Moons.