Arbeider komt om na werken aan hoogspanning Toon Royackers

11 december 2018

Dinsdagmorgen omstreeks zeven uur is een 42-jarige arbeider om het leven gekomen na werken aan het hoogspanningsleiding, aan de Hospitaalstraat in het Limburgse Beringen. Het slachtoffer was er in opdracht van Elia aan de slag, toen collega’s hem vonden onder een hoogspanningsmast. Een ambulance en een MUG team snelden nog ter plaatse, maar voor de man kon geen hulp meer baten. Zijn werkmakkers en familie kregen dinsdag meteen psychologische hulp aangeboden. Het slachtoffer laat een vrouw en kinderen achter. Het Parket liet een deskundige ter plaatse komen om het ongeval te onderzoeken.