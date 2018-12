An Moons en Tijs Lemmens schepenen voor VOLUIT, Schoofs houdt zich in de luwte Birger Vandael

04 december 2018

13u31 1 Beringen Na CD&V en N-VA heeft nu ook VOLUIT haar twee vertegenwoordigers in het college van burgemeester en schepenen bekend gemaakt. De keuze viel op An Moons en Tijs Lemmens. Stemmenkanon Bert Schoofs wordt dus geen schepen: “De bevoegdheden die naar ons komen, liggen mij niet.”

VOLUIT besliste op 24 november om te wachten met het aanduiden van de schepenen tot de verdeling van de bevoegdheden gekend zou zijn. Op een nieuwe vergadering werd in algemeen consensus beslist om Moons en Lemmens af te vaardigen. Opvallend, want bij de partij sprokkelden Bert Schoofs (2.491) en Hilaire Poels (1.308) meer voorkeurstemmen. De partij verduidelijkt echter dat de sterkste kandidaten binnen de bevoegdheden werden gekozen.

An Moons (40) komt uit Tervant en woont nu met haar partner in Paal Dorp. Na haar studies communicatiewetenschappen aan de VUB zette An haar eerste politieke stappen bij Open VLD. An werkt als adviseur Cultuur bij Vlaams minister Sven Gatz. Tijs Lemmens (33) woont met zijn vrouw en drie dochters in Stal, maar is afkomstig uit Paal. Hij werkt als financieel adviseur bij Komma Board, een ICT & Finance consultancy bedrijf.

Ik vind een schepenambt zeker niet te min Bert Schoofs

Bert Schoofs zal zich de komende jaren bezighouden met het verder structuur en vorm geven aan VOLUIT. “Ik heb me altijd voorgesteld als kandidaat-burgemeester omdat ik een allrounder ben met juridische zaken en veiligheid als interessevelden. Ik vind een schepenambt zeker niet te min, maar kies voor een rol achter de schermen. Bovendien verander ik ook voor de vijfde keer in vijf jaar van job.”

Schoofs heeft een verleden bij Vlaams Belang, waarvoor hij jarenlang volksvertegenwoordiger en Limburgs frontman was. “Er waren bij de verkiezingen geruchten dat ik niet als schepen zou mogen zetelen. Bij ons werden daarover geen afspraken gemaakt. In de gesprekken met N-VA en CD&V heb ik ook duidelijk laten verstaan dat dit nooit een issue kon zijn, aangezien ik niet absoluut schepen moest worden.”

Eerder werden Hilal Yalçin (CD&V), Patrick Witters (CD&V), Jean Vanhees (CD&V), Werner Janssen (N-VA) en Jessie De Weyer (N-VA) al bekend gemaakt als schepen van Beringen. Thomas Vints (CD&V) wordt de nieuwe burgemeester. Binnenkort zullen de verschillende bevoegdheden ook officieel worden meegedeeld.