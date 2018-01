Amokmaker Action riskeert werkstraf 02u57 0

Het openbaar ministerie heeft een werkstraf van 95 uur gevraagd voor een 53-jarige man uit Beringen. Deze persoon ging in mei 2015 serieus over de scheef op de parking van de Action. "Er was discussie over het fout geparkeerde voertuig van beklaagde. Iemand van de winkel kwam naar buiten om te bemiddelen en een collega schoot ook te hulp. Deze vrouw nam haar gsm om de politie te bellen, maar de gsm werd uit haar handen geslagen. Ze probeerde vervolgens te filmen en toen trok beklaagde aan het lint van haar sleutelbos. De vrouw was drie dagen arbeidsongeschikt. Een getuige verklaarde dat er wel degelijk geslagen werd", zegt de procureur. Omdat de beklaagde bekend staat om zijn kort lontje, riskeert hij een werkstraf en een boete van 450 euro. Op basis van twijfel vraagt de advocaat van beklaagde de vrijspraak. Vonnis op 30 januari.