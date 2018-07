Alcoholcontrole na halve finale 10 juli 2018

Vanavond spelen de Rode Duivels hun halve finale. Politiezone Beringen - Ham - Tessenderlo herinnert de inwoners van hun gemeenten eraan dat pintjes drinken om een mogelijke winst te vieren of verlies door te spoelen niet samengaat met autorijden. "We wensen de Duivels veel succes. Vergeet bij het feesten geen BOB aan te duiden want er zal gecontroleerd worden", klinkt het duidelijk. Een gewaarschuwd man... (BVDH)