Agressieveling gooit met tv BVDH

26 februari 2019

10u55 0 Beringen Op 20 mei en 5 juli 2017 liet een man zich stevig gaan richting Beringse politie. Na een ruzie met zijn vriendin, reageerde hij zich af met “de klassiekers” waarmee de politie vaak te maken krijgt.

De man had gedronken, maakte obscene gebaren, spuwde op de politie en toonde ook zijn middelvinger. “Het gaat om agressie en smaad en ik vraag voor elke politie-inspecteur een schadevergoeding van 150 euro”, vertelt Erik Schellingen namens de burgerlijke partij. “De man heeft herhaaldelijk de politie geviseerd. Die kwamen ter plaatse omdat hij het eerder al te bont had gemaakt. Het moet duidelijk zijn dat dit in deze maatschappij niet zomaar getolereerd kan worden. Deze man heeft geen schuldinzicht en verdwijnt soms van de rader.” Er werd voor de vader van twee kinderen een werkstraf van 46 uur gevorderd. Het vonnis volgt op 26 maart.