Afbraak oud stadhuis en college begonnen 26 mei 2018

De afbraakwerken van het oud stadhuis en de oude collegegebouwen in het Beringse centrum zijn gisteren gestart. Samen met de aanvraag voor de omgevingsvergunning is daarmee het startschot voor de ontwikkeling van een nieuw, levendig stadscentrum gegeven. Omdat verschillende scholen verhuisd zijn naar campus Bogaersveld is er bijna vijf hectare ruimte vrijgekomen. Er komt een bruisende stadskern met een nieuw stadhuis. De afbraak van het oude stadhuis gebeurt gecontroleerd met het oog op recuperatie van materialen. "Na het verkrijgen van de vergunning zullen we snel starten met de effectieve bouwwerken aangezien ze tegen halfweg 2020 moeten afgerond zijn," legt Anne Wouters-Cuypers (CD&V), schepen van stadsontwikkeling uit. (BVDH)