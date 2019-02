Activiteitenweekend rond kinderfilmheld Ferdinand BVDH

15 februari 2019

CC Beringen zet op 4 en 5 maart kinderfilmheld Ferdinand in de belangstelling. Ferdinand is een grote stier met een klein hartje. Als hij ten onrechte aanzien wordt voor een gevaarlijk beest wordt hij gevangen genomen en weggevoerd. Ferdinand bewijst dat je je stierlijk kunt vergissen als je enkel op iemands uiterlijk afgaat. De gelijknamige film wordt afgespeeld in Casino Beringen op maandag 4 maart om 14.00 uur en is geïnspireerd op het geliefde kinderboek ‘The Story of Ferdinand’. Kinderen vanaf vier jaar kunnen hier voor 5 euro (aan de kassa) komen kijken. Gekoppeld aan de film gaan er op dinsdag 5 maart tal van workshops door in OC De Buiting: striptekenen, glasraam, ouder-kind-yoga, theater, een bloemenkrans of een paradestier knutselen en cupcakes maken. “Er valt voor ieder van 4 tot 16 jaar wat te beleven,” zegt schepen An Moons (VOLUIT). “De meeste workshops sluiten op elkaar aan, zodat je kan doorschuiven van de ene naar de andere leuke activiteit. En zoals het hoort, verwennen we iedere deelnemer tussendoor met koekjes en broodjes.” Via een mailtje naar cultuur@beringen.be kan je je alvast verzekeren van een plaatsje.