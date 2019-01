Acht rode brievenbussen verdwijnen in Beringen BVDH

10u59 0 Beringen Acht rode brievenbussen van de post zullen nog dit jaar verdwijnen in Beringen. Dat heeft B-Post per brief bekend gemaakt aan de gemeente.

In heel het land verdwijnt ongeveer één op de vier brievenbussen van B-Post. Vooral in de steden worden de meeste brievenbussen geschrapt. Volgens B-Post worden vandaag zestig procent minder berichten verstuurd dan veertien jaar geleden. Postbodes moeten daardoor vaak naar brievenbussen rijden waar amper nog post in zit. Tegen maart dit jaar moeten de brievenbussen al verdwenen zijn. In Beringen verdwijnen de brievenbussen in de Ward Schoutedenstraat (centrum), Bredonkstraat, Heerbaan, Pieter Vanhoudtstraat (Koersel), Koolmijnlaan (Koersel), Diestersesteenweg, Paalsesteenweg (Paal), Korspelsesteenweg (Beverlo).