Academie speelt Warmste Wintervoorstelling BVDH

29 november 2018

12u42 0 Beringen De Academie Beringen zal op dinsdag 18 december de Warmste Wintervoorstelling spelen in CC Beringen om 19 uur. Deze voorstelling is ten voordele van vzw De Kleine Prins.

Samen met de klassen Kunstenbad, Muziek-, Woord- en Danslab, een kinderkoor en een orkest, brengen de jongste leerlingen, de oudste leerkrachten en vele anderen daartussen, een ontroerende en grappige voorstelling waarin bekende wintermuziek en spannende winterverhalen centraal staan. Muziek, dans, zang, verhalen en beelden uit gekende stukken als de Notenkraker, The Polar Express, Frozen en The Snowman zullen de revue passeren.

“In de academie is er sinds dit schooljaar veel veranderd. Het nieuwe decreet is er en zorgt voor vele nieuwe vakken en mogelijkheden,” zegt schepen van Educatie Thomas Vints (CD&V). “Zo kan je vroeger met een instrument beginnen en kan je al vanaf zes jaar naar het Kunstenbad voor wekelijkse porties muziek, theater en dans. Vanaf volgend schooljaar is er een musical-opleiding en nu al leiden we de eerste DJ’s, rockmuzikanten en dirigenten op. Al deze nieuwe uitdagingen hebben er voor gezorgd dat het aantal inschrijvers alweer met 5% is gestegen. Op naar de 2.000 leerlingen!” besluit de schepen.

Indien je tickets wil reserveren, kan je terecht op het secretariaat van de Academie: 011 42 42 77 of via secretariaat@academieberingen.be. Ter plaatse kan je een vrije gift aan vzw De Prins schenken of voor 19 december een bijdrage storten op volgend rekeningnummer: BE45 9730 7518 0589 op naam van ‘Vriendenkring Academie’.