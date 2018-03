Academie kan renoveren met Vlaams geld 24 maart 2018

02u36 0 Beringen De Koerselse Academie voor Muziek, Woord en Dans krijgt van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) een subsidie ter waarde van 112.169 euro.

Die komt uit een pot van 2 miljoen euro voor scholenbouwprojecten in Limburg. "Met deze middelen kunnen we het hoofdgebouw verder renoveren", zegt schepen van Educatie Thomas Vints (CD&V). "De garages zullen omgevormd worden tot een polyvalent leslokaal. De oude garagepoorten worden dus vervangen door ramen en deuren. Voorts wordt ook de gevel van het gebouw geïsoleerd, zowel aan de voor- en achterkant. Voorts krijgt ook het plat dak isolatie en nieuwe bekleding." De werken zullen in de zomer van 2019 uitgevoerd worden. (BVDH)