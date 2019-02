Absolute wereldtop op solistenconcert BVDH

28 februari 2019

13u33 0 Beringen Academie Beringen en CC Beringen slaan op donderdag 7 maart de handen in elkaar voor het solistenconcert in de schouwburg van Casino Beringen.

“Onder aanvoering van voormalig cultuurprijswinnaar Roeland Henkens komt de wereldtop naar Beringen”, zegt schepen van Cultuur An Moons (VOLUIT). “Roeland was leerling en docent aan de Academie Beringen en ook dirigent van de Harmonie van Paal. Momenteel schittert hij als eerste trompettist en solist bij de gerenommeerde Noorse Nationale Opera & Ballet in Oslo. We zijn vereerd dat Roeland even uit Oslo terugkeert naar Beringen en samen met de Academie en het CC zijn schouders wil zetten onder dit solistenconcert.”

Drie verschillende concerti met strijkorkest

Zeven solisten zullen drie verschillende concerti met strijkorkest spelen. Onder andere Madelene Berg (Opera van Oslo), Yannick Van de Velde (Walckiers carbonelle Prijs in de Koningin Elisabethwedstrijd), Hugh Desmond (Princeton University) en Amélie Dendal (Conservatorium Du Nord van Luxemburg) staan als solist op het podium onder begeleiding van het Ataneres Ensemble. Op het programma staan repertoires van Mendelssohn, Shostakovich en Beethoven.

Meer info en het programma op www.ccberingen.be. Een ticket kost acht euro in voorverkoop en leerlingen van de Academie betalen zes euro. Tickets zijn online te koop, aan de balie van CC Beringen of bij Academie Beringen.