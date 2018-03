Aantal leefloners plots fel gestegen 24 maart 2018

02u36 0 Beringen De lokale N-VA-afdeling heeft vastgesteld dat het aantal leefloners in Beringen vorig jaar plots sterk gestegen is. "Een zorgwekkende evolutie", zegt Walter Willems. "Zeker wat betreft het aantal jongeren met een leefloon."

Tussen 2012 en 2016 zag de stad al een lichte stijging van het aantal leefloners: van 2,3 naar 2,9 per duizend inwoners. In vergelijkbare steden en gemeenten bedroegen de gemiddeldes in 2012 en 2016 respectievelijk 2,6 en 2,5. Maar vorig jaar klokte Beringen plots af op 4,1 leefloners per duizend inwoners. En dat terwijl het gemiddelde volgens de Belfius-indeling op 2,9 per duizend zit. Beringen groeit dus sneller dan vergelijkbare steden en gemeenten richting het Vlaamse gemiddelde van 6 leefloners per duizend inwoners.





Jongeren scoren slecht

Wat jongeren (18 tot 24 jaar) met een leefloon betreft, ging Beringen van 4,9 per duizend jongeren in 2012, naar 13,5 per duizend in 2017. Ter vergelijking: in Houthalen-Helchteren is dat 8,4 per duizend, in Heusden 8,3. "Dat zijn twee vergelijkbare gemeenten die het vroeger slechter deden, en nu een pak beter scoren", klinkt het. "We zullen hierover zeker vragen stellen op de volgende OCMW-raad." (BVDH)