92 maanden cel voor dievenbende BVDH

23 januari 2019

12u31 0 Beringen Een internationale dievenbende is schuldig verklaard voor het plegen van woninginbraken. Drie leden krijgen een celstraf van 24 maanden, de twee anderen krijgen tien maanden cel.

De bende bestond uit twee Serviërs van 20 en 41 jaar, een 31-jarige Kroaat en twee Italianen van 22 en 21 jaar. Telkens wordt een samenstelling uit het vijftal schuldig bevonden. Allereerst is dat voor een diefstal in Beringen op 15 maart 2018. waarbij twee flessen wijn, een fles champagne, een ring en een geldsom gestolen werd. Ze stonden ook terecht voor twee pogingen tot diefstallen in Sprimont op 3 februari 2018 en in Hoeselt op 16 februari 2018. De jongste Serviër draait op voor de kosten van de publieke vordering, goed voor 4.809,37 euro. Een Mercedes werd verbeurd verklaard. Aan de burgerlijke partijen moet de oudste Serviër 7.104,90 euro betalen.