84% van leerlingen Spectrumcollege Centrum Leren en Werken is actief 26 januari 2018

02u37 0 Beringen In het Spectrumcollege te Beringen kunnen jongeren terecht in het Centrum Leren en Werken. Hier kunnen ze het behalen van een diploma combineren met hun eerste werkervaringen.

Op die manier moeten zij maar twee dagen naar school gaan en leren ze de overige dagen hun vak op de werkvloer. Maar liefst 84 procent van de jongeren is actief bezig op de arbeidsmarkt, op een stageplaats of in een vorming.





"Dat ligt veel hoger dan het Vlaams gemiddeld van 63 procent. We willen dan ook graag de werkgevers en stagementoren uit regio Beringen en omstreken van harte danken dat ze onze jongeren de kans geven om hun opleiding te verwerven. Gelukkig kunnen we beroep doen op een uitgebreid netwerk van bereidwillige, bekwame werkgevers en mentoren die hun knowhow graag delen met onze jongeren", klinkt het opgetogen bij de school. (BVDH)