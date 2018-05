41 bestuurders betrapt tijdens nachtelijke snelheidscontroles 28 mei 2018

02u42 1 Beringen De lokale politie van Beringen, Ham en Tessenderlo wil deze zomer ook nachtelijke controles houden, om gevaarlijke snelheidsduivels van de weg te halen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag snelde de politie zich alvast op verschillende plaatsen op.





Aan de Koerselsesteenweg in Beringen reden 11 van de 114 gecontroleerde bestuurders sneller dan de toegelaten 70 kilometer per uur. Aan de Kanaalweg in buurgemeente Tessenderlo trapten 14 van de 148 gecontroleerde bestuurders te diep op het gaspedaal. Eén bestuurder scheurde tegen 100 per uur voorbije de controlepost, terwijl slechts 70 toegelaten is.





60 per uur te snel

Het record werd echter geregistreerd aan de Heppensesteenweg in Ham. Daar flitste de politie een wagen aan 130 per uur, waar eveneens 70 de limiet is. Hij mag zich aan een rijverbod verwachten.





In Ham vlogen in totaal 16 van de 148 gecontroleerde bestuurders aan de Heppenseweenweg op de bon.





Aan de afrit van de E313 in Tessenderlo is nadien nog een bestuurder betrapt die met 2,85 promille alcohol in zijn bloed aan het rondrijden was. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken.





Op dezelfde plaats werd een andere bestuurder gecontroleerd die zelfs helemaal niet over een rijbewijs bleek te beschikken.





Ook hij mocht zijn auto aan de kant zetten. (RTZ)