340 sportkampioenen gehuldigd BVDH

09 januari 2019

11u38 0 Beringen In het Casino van Beringen zijn afgelopen zaterdag 340 sportkampioenen gehuldigd: 146 individuele kampioenen en 19 ploegen die samen nog eens 194 kampioenen bevatten.

“De titels zijn in zeer diverse disciplines behaald: van dierensport, schieten, waterski en fietsen tot de traditionele sporten zoals zwemmen, voetbal, volleybal, turnen en nog zoveel meer”, zegt schepen van Sport Tijs Lemmens (VOLUIT) trots. Niemand minder dan VRT-journaliste Inge Van Meensel was gastmoderator van dienst. Speciale vermeldingen tijdens de avond waren er voor basketbalclub KBBC Miners Beringen (sportclub van het jaar), scheidsrechters Bert en Johan Put (sportverdienste), wielrenner Rutger Wouters (sportfiguur van het jaar) en Melanie Baptista Picoto (lesgeefster in G-sport). De huldiging werd opgefleurd door twee gastoptredens: de rolstoeldansers van Sjamballa Unity en het acroduo Ninah en Katho lieten zich van hun beste kant zien.