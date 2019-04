310 bestuurders op de bon tijdens flitsmarathon Toon Royackers

04 april 2019

13u16 3 Beringen Bij de flitsmarathon van de lokale politie Beringen, Ham en Tessenderlo liepen woensdag 310 bestuurders tegen de lamp.

De politie stelde zich in Beringen op aan de Zuidstraat, de Olmensesteenweg, de Havenlaan, de Molendijk, de Tessenderlosesteenweg en de Diestersesteenweg. In Ham aan de Heppensesteenweg en in Tessenderlo langs de Engsbergseweg en de Turnhoutsebaan. In totaal controleerde de politie 3.200 bestuurders, waarvan er dus 310 een boete krijgen. De recordhouder werd gevat op de Turnhoutsebaan in Tessenderlo. Daar reed een bestuurder 129 kilometer per uur, waar 70 toegelaten is. Hij mocht meteen zijn rijbewijs inleveren.