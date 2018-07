31 dronken bestuurders tijdens BOB-campagne 20 juli 2018

Tessenderlo





Tijdens de zomermaanden zet politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo hard in op verkeersveiligheid. Naast de snelheidscontroles dag en nacht wordt ook deelgenomen aan de zomer-BOB-campagne.





Tussen 8 juni en 18 juli werden in Beringen, Ham en Tessenderlo 1.353 bestuurders op alcohol gecontroleerd. Dertien bestuurders waren licht geïntoxiceerd. Zij moesten hun rijbewijs voor drie uur afgeven en kregen een boete van 179 euro. Achttien bestuurders waren zwaarder geïntoxiceerd. Elf van hen moesten het rijbewijs voor 6 uur afgeven; het rijbewijs van zeven anderen werd voor vijftien dagen ingetrokken. Tegen elk van hen werd een proces-verbaal opgesteld. Eén bestuurder kon geen ademtest afleggen. Er werd daarom een bloedstaal genomen. Het resultaat van het bloedonderzoek is nog niet gekend.





De BOB campagne loopt nog tot 3 september 2018. (BVDH)