3 jaar cel voor verkrachting kleindochter 26 mei 2018

02u22 0 Beringen Een 71-jarige Beringenaar is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar nadat hij zijn zwakbegaafde kleindochter vanaf haar elfde verkrachtte. Het meisje woonde in bij de man. "Beklaagde was één van de weinige mensen die ze vertrouwde. Hij kende haar problematiek en heeft er schromelijk misbruik van gemaakt om zijn seksuele lusten te botvieren", oordeelt de rechtbank.

Naast de feiten van verkrachting hield de grootvader van Nederlandse afkomst zich ook bezig met het maken van naaktfoto's van zijn kleindochter. Dit gebeurde al toen het meisje amper zeven jaar oud was en bleef tot haar dertiende duren. De feiten kwamen pas aan het licht toen de moeder en grootmoeder van het slachtoffer briefjes vonden van het meisje. Die grootmoeder had de laatste tijd ook opgemerkt dat haar kleindochter begon te huilen als ze niet mee mocht naar de winkel en zo achterbleef bij de man. Ze wilde ook niet meer de afwas of haar huiswerk met beklaagde doen. De man wordt voor vijf jaar uit de rechten ontzet. Aan de burgerlijke partijen moet hij nu al enkele voorschotten betalen. In januari 2019 volgt een heropening van de debatten. (BVDH)