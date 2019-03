25-jarige man uit Paal haalt matrak boven bij verkeersagressie BVDH

26 maart 2019

Een 25-jarige man uit Diest riskeert een celstraf van acht maanden met probatievoorwaarden voor twee feiten van verkeersagressie in 2015. Een eerste keer werd hij in juni in Beringen gefilmd door de dashcam van de slachtoffers. Beklaagde pakte uit met een bruusk stopmanoeuvre en een getuige die wilde bemiddelen, zag hoe beklaagde een wapenstok uit de wagen haalde en probeerde te slaan. In oktober vonden de feiten plaats in Tessenderlo. Beklaagde wilde naar eigen zeggen een vriend helpen die zich bedreigd voelde. Hij wees zelf op wettelijke zelfverdediging maar dat wordt niet gevolgd. “Ik heb in het verleden al eens voorwaarden gehad en dat is relatief goed gegaan”, liet beklaagde nog weten.