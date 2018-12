195 warme winterjassen verzameld door ‘Mals Vlees’ Birger Vandael

18 december 2018

17u30 5

Het Berings amateurgezelschap ‘Mals Vlees’ heeft maar liefst 195 winterjassen verzameld voor de meest kwetsbaren. Ruim een week geleden startte de actie waarbij gulle schenkers jassen op diverse plekken in Beringen aan bomen konden ophangen. Mensen in nood konden een jas van de boom halen en aantrekken en de overbleven jassen gingen naar Open Hart in Paal, waar men de jassen bij de juiste mensen zal brengen. Toekomstig burgemeester Thomas Vints (CD&V) ondersteunde de actie. “We merken bij onze armoede-organisaties dat er veel vraag is naar warme kledingstukken”, liet hij optekenen.