187.500 euro klimaatsubsidie voor project ‘nieuw stadhuis’ BVDH

04 april 2019

18u12 0 Beringen Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) geeft een subsidie van 187.500 euro aan Beringen voor de bijna energieneutrale bouw van haar nieuw stadhuis.

In totaal investeert de minister 12 miljoen euro in tachtig lokale klimaatprojecten in Vlaanderen. Het Beringse stadhuis zal bestaan uit een passieve nieuwbouwvleugel gecombineerd met een doorgedreven renovatie van het bestaande kapelgebouw. Naast een erg goede isolatie zal het gebouw worden voorzien van zonnewering op cruciale plaatsen. Om het gebruik van fossiele brandstoffen (en bijgevolg CO2-uitstoot) nog meer terug te dringen, werd beslist om de nodige verwarming en koeling te voorzien door middel van een koude-/warmteopslag. In vergelijking met een standaard kantoorgebouw, conform de huidige EPB-normen, zal het huidige project jaarlijks 75 à 80 ton minder CO2 uitstoten.

Op deze manier zet Beringen al een mooie stap in de richting van de realisatie van het engagement dat in maart 2018 werd aangegaan met de ondertekening van het burgemeesterconvenant voor Klimaat en Energie 2030. Door dit convenant te ondertekenen, heeft de stad Beringen zich geëngageerd om tegen 2030 veertig procent CO2 te besparen en te werken aan klimaatadaptatie. “De stad toont met dit project aan dat ze haar voorbeeldfunctie in het kader van duurzaamheid en klimaatbeleid wenst op te nemen. Te beginnen met de nieuwe gebouwen en projecten die zich aandienen”, stelt schepen voor Milieu Tijs Lemmens (VOLUIT).