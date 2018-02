180 handelaars op ondernemersreceptie 28 februari 2018

Maandagmiddag werd een ondernemersreceptie georganiseerd door stad Beringen in samenwerking met de stedelijke middenstandsraad en UNIZO voor de handelaars van Beringen. Ongeveer 180 mensen kwamen opdagen. "Tijdens de receptie maakten we de hoofdprijswinnaars van de eindejaarsactie bekend," zegt schepen van Lokale Economie Gilbert Lambrechts (sp.a). "Lore Geysen uit Ham was de gelukkige winnares van de waardebonnen ter waarde van 5.000 euro. Zij ontving haar winnend lot bij Karaca Firin in Koersel." (BVDH)