177 bezwaarschriften tegen opheffing bescherming kolenwasserij, zelfs eentje uit Rusland BVDH

21 maart 2019

14u34 0

Woensdag eindigde in Beringen het openbaar onderzoek over de gedeeltelijke opheffing van de bescherming van de kolenwasserij. In totaal kwamen er maar liefst 177 bezwaarschriften uit binnen- én buitenland binnen. Zelfs uit Rusland werd een dergelijk bezwaarschrift verstuurd. “We deden vooral een oproep tot het indienen van individuele en kwalitatieve bezwaren door erfgoed-prominenten en verenigingen, uit binnen- en buitenland. Wij kregen uit ons netwerk 59 kopieën van bezwaarschriften toegestuurd, maar ook niet iedereen stuurde ons een kopie”, klinkt het bij VVIA (Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie). “Hiermee is meer dan aangetoond dat het belang van de kolenwasserij de grenzen van Vlaanderen overstijgt, en dat onze overheid best eens de oren te luisteren legt bij specialisten uit andere landen die in het verleden met gelijkaardige problemen geconfronteerd werden. Wij pleiten voor de samenstelling van een internationale task force.”