150 bezoekers voor KorSPEL 17 augustus 2018

Deze week werd de spelnamiddag KorSPEL georganiseerd op het pleintje in de Hofstraat. Daar werden pleinspelen gespeeld, gewapperd met een parachute, op stelten gelopen en er was ook een springkasteel. Meer dan 150 mensen kwamen langs. De spelnamiddag was het resultaat van een oproep die de stad Beringen eind april lanceerde richting enthousiaste ouders en grootouders. Op zaterdag 5 mei volgde er een kick-off in het stedelijk administratief centrum waar de rol van de stad in deze spelmomenten werd toegelicht en waar de eerste ideeën voor een leuke activiteit in de buurt werden uitgewisseld. Initiatiefnemer Ronny Janssens uit Korspel toonde zich erg tevreden: "Als je vandaag al die blije gezichten ziet, kan ik alleen maar concluderen dat het de moeite meer dan waard is! Het volgende moment hebben we ook al vastgelegd. Iedereen welkom op zaterdag 3 november om samen gezelschapsspelletjes te spelen". Bij deze doen we dan ook een warme oproep naar andere ouders in Beringen om dit voorbeeld te volgen en samen met ons verdere buitenspeelmomenten te creëren", aldus een zeer tevreden schepen Thomas Vints (CD&V).





(BVDH)