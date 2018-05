14-jarige verbouwt flat met topdomotica 'S AVONDS GAAN ALLE TOESTELLEN UIT MET ÉÉN DRUK OP KNOP TOON ROYACKERS

05 mei 2018

02u51 0 Beringen 14 jaar is Jean Theunis uit Beringen. Maar de jongen heeft wel al het appartement van oma en opa verbouwd met topdomotica. Gaan de grootouders 's avonds slapen? Dan kunnen ze met één knop alle toestellen uitschakelen. Is er een dringend probleem? Dan zorgt de noodknop dat hulpdiensten verwittigd worden en dat de deur ontgrendelt.

"Ik was 5 jaar toen ik voor de eerste keer in een toonzaal vol beveiligingstechnieken kwam," vertelt Jean Theunis. "Daar heb ik mijn ogen echt uitgekeken. Mijn vader had ook een zaak, waarin bewakingscamera's hingen. Die toestellen heb ik ondersteboven gekeerd om te weten hoe ze werkten. In mijn vrije tijd? Dan bestudeer ik handleidingen en zoek ik op internet alles over domotica en beveiliging. Ik vind dat gewoon ontzettend boeiend. Andere jongeren houden van computergamen of voetbal, ik ben dus gek op techniek." De 14-jarige jongen volgt dan ook de opleiding Elektrotechnieken. En na school? Dan mag hij bij een installateur al eens meekijken voor het onderhoud van alarminstallaties. "Als dank hebben we hem een doos voor het beveiligen van een seniorenwoning meegegeven," legt zaakvoerder Raf Jansen van Luco Alarm uit Helchteren uit. "Al die domotica wordt normaal geïnstalleerd door een van onze ervaren technici. Want er komt heel wat kennis bij kijken."





Iets vergeten onmogelijk

Maar Jean begon er tijdens een van de laatste schoolvakanties aan. "Mijn grootouders zijn pas in een appartement getrokken. Dat was niet echt beveiligd, en dus zocht ik op wat allemaal mogelijk was. Ik heb het nu allemaal uitgeprobeerd, en het werkt! Gaan ze 's avonds slapen dan zien ze de 'aan en uit'-knop boven hun bed hangen. Bij 'uit' gaan alle toestellen automatisch uit. Iets vergeten is zo onmogelijk. 's ochtends kunnen ze met de 'aan' knop al de eerste lichten aandoen, tenminste als de sensoren aangeven dat er onvoldoende daglicht binnenvalt. In de slaapkamer én in de badkamer staan 'paniekknoppen'. Die zijn enkel voor noodgevallen. Drukken ze daarop, dan worden de hulpdiensten en de familie verwittigd. Meteen gaat ook de deur open, zodat er geen tijd verloren gaat. Staat er een verdacht iemand aan de deur? Of dringt er iemand binnen? Met de politieknop staat hier snel een patrouille binnen. Rookmelders verwittigen de brandweer indien nodig en schakelen automatisch alle toestellen uit." Installateur Raf Jansen was stomverbaasd toen hij het resultaat zag. "Een 14-jarige die dit installeert? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Deze technieken zijn nog redelijk nieuw, maar ze zijn echt de toekomst. Elk huis kan je zonder kap- en breekwerk ombouwen en beveiligen voor senioren. Je hebt er wel een erkend installateur voor nodig, of een kleine Einstein zoals in deze familie, natuurlijk."