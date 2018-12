120 per uur... in bebouwde kom Toon Royackers

17 december 2018

16u19 0 Beringen Afgelopen weekend heeft de lokale politie Beringen, Ham en Tessenderlo intensieve controles gehouden, om nachtelijke straatracers te stoppen. Onder meer op de Koolmijnlaan in Beringen werden twee bestuurders betrapt aan 120 per uur... in de bebouwde kom.

De controles vonden plaats op de Kasteletsingel, de Koerselsesteenweg, de Molendijk, de Paalsesteenweg, de Albert I-laan en de Koolmijnlaan, allemaal op het grondgebied van Beringen. In totaal werden 2.388 voertuigen gecontroleerd. 202 bestuurders reden te snel en kunnen binnenkort een boete in de brievenbus verwachten. De Paalsesteenweg spande duidelijk de kroon, met maar liefst één op de vier bestuurders die te snel reden.

Straatracers

Ter hoogte van de Kasteletsingel kon een patrouille vier straatracers uit het verkeer halen. Zij haalden snelheden tot 150 kilometer uur, waar 90 toegelaten is. Er werden ook nog enkele boetes uitgeschreven voor onaangepast rijgedrag, het niet dragen van de veiligheidsgordel en het rijden onder invloed van alcohol of verdovende middelen. In totaal mochten vijf bestuurders onmiddellijk hun rijbewijs inleveren.