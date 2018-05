100 nieuwe inwoners op onthaaldag 25 mei 2018

De stad Beringen organiseert zaterdag tussen 9 en 12 uur een onthaaldag voor nieuwe inwoners van de gemeente.





Dit jaar is er een nieuw concept: de start is een ontbijt bij snorkel- en duikcentrum Todi, gevolgd door een welkomstwoord van schepen Anne Cuypers (CD&V) en een toelichting over de diensten en de toeristische bezienswaardigheden. Afsluitend is er een begeleide wandeling op de site be-MINE.





Dit nieuwe concept blijkt een succes, want meer dan honderd nieuwe inwoners hebben zich al ingeschreven. (BVDH)