100 extra plaatsen voor kinderopvang aan Academiepark 07 maart 2018

De buitenschoolse opvang in Koersel breidt uit met een nieuwbouw aan het Academiepark. Zo is er voor honderd extra kinderen plaats.

Schepen van Educatie Thomas Vints (CD&V) stelt dat zijn plan om de kinderopvang in de stad op punt te stellen, een succes is. "De ellenlange wachtlijsten zijn weggewerkt, meerdere opvanglocaties zijn grondig gerenoveerd en samenwerkende partners krijgen financiële ondersteuning. Wat pakweg een jaar geleden niet mogelijk leek, wordt realiteit: de bouw van een nieuwe opvang aan het Academiepark in Koersel met honderd plaatsen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de huidige stek in de Laakstraat", vertelt de schepen. Van de ingediende ontwerpen werd dat van het architectenvennootschap Beneens-Heynen uit Herk-De-Stad geselecteerd. Nog dit jaar moet de bouw starten. Troeven zijn de directe nabijheid van de vrije lagere school en de stedelijke academie als overbuur.





Sociale woningen

Sociale huisvestingmaatschappij Vooruitzien zal optreden als bouwheer. Naast de opvang zullen ook nog eens acht sociale koopappartementen en zes aaneengeschakelde woningen komen. "Dergelijke samenwerking leidt er toe dat het dossier sneller kan uitgerold worden, maar ook kostenbesparend is voor zowel de stad als Vooruitzien", zegt Vints. (BVDH)