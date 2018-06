'Marcske' kroont De Step tot 'Kraantjeswater -school van het jaar' 26 juni 2018

Go! Freinetschool De Step uit Beringen werd gisteren bekroond met de titel 'Kraantjeswaterschool van het jaar'. De trofee werd uitgereikt door peter van het project Herman Verbruggen. Vervolgens barstte een heus waterfeest los.





Sinds begin dit schooljaar was kraantjeswater de enige toegelaten drank op de school. "We kochten voor elke klas een toestel om zelf bruisend water te maken en op de speelplaats zijn twee drinkfonteintjes beschikbaar. Verder wordt het thema ook door de milieuraad regelmatig behandeld. Zelfs leerkrachten kregen de boodschap om een tas koffie eens vaker in te ruilen voor een glaasje kraantjeswater", vertelt Reinhilde Cortvrient, directeur van De Step, waar nog een aantal acties milieu en gezondheid in de verf zetten.





Het project 'drinKraantjeswater' werd opgestart door De Watergroep, Limburg.net en IDM. "Als ik het aan kinderen uitleg, vergelijk ik het altijd met chocomelk", vertelt Verbruggen, verwijzend naar het personage Marc Vertongen in De Kampioenen. "Als er thuis chocomelk uit de kraan komt, loop je toch ook niet naar de winkel om nog flessen of brikken chocomelk te gaan kopen? Met water is dat net hetzelfde." (BVDH)