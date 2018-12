‘Mals Vlees’ zamelt winterjassen in voor de armen Birger Vandael

11 december 2018

11u34 0 Beringen Het Berings amateurgezelschap ‘Mals Vlees’ zamelt samen met de stad warme winterjassen in voor de meest kwetsbaren. Gisterenavond werden deze vanaf 20 uur aan de bomen op diverse plekken in Beringen opgehangen. Paul Frison zorgde voor een toepasselijk gedicht dat hierbij gehangen werd.

Het project heeft twee doelen: allereerst wil het hulp bieden aan de voorbijganger die behoefte heeft aan een warme winterjas maar niet in staat is deze aan te schaffen. Hij mag de jas van de boom halen en aantrekken. Anderzijds is het een warme oproep voor donatie aan de voorbijganger die ongebruikte winterjassen in de kast heeft hangen. Open Hart in Paal, een vrijwilligersvereniging die zich op verschillende domeinen sterk maakt voor mensen in armoede, zamelt voor de komende koude winter warme jassen in en zorgt er dan ook nog eens voor dat ze bij de juiste mensen terechtkomen. De jassen die dan nog niet meegenomen zijn, worden gewassen naar Open Hart gebracht.

Schepen van Welzijn Thomas Vints (CD&V) steunt de missie. “Met de eerste echte koude dagen van het jaar doen we een oproep aan onze inwoners om winterjassen die niet meer gebruikt worden weg te schenken. We merken bij onze armoede-organisaties dat er veel vraag is naar warme kledingstukken.” Het project loopt nog tot 18 december. Mals Vlees ziet in het project een verlengde van haar sociaal artistieke projecten.

Heeft u nog winterjassen in de kast die je niet meer gebruikt? Breng ze binnen aan het onthaal in het Administratief centrum. Stad Beringen en Mals Vlees overhandigen ze aan Open Hart.