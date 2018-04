"Maak van Stationstraat een voorrangsstraat" 14 april 2018

02u26 0 Beringen Onafhankelijk raadslid Tijs Lemmens wil de gemeenteraad overtuigen om van de Stationstraat een voorrangsstraat te maken.

"In 2017 werd de fietsroute kolenspoor officieel ingefietst", aldus Lemmens. "Deze route heeft in de Stationstraat een wegversmalling met zich meegebracht. Op zich is daar geen probleem mee. Maar nu het verkeer in de Stationstraat drukker geworden is door de omleiding in het kader van de werken in Stal, zien we ter hoogte van die versmalling een flessenhals ontstaan. In bepaalde situaties kan dat heel wat chaos veroorzaken, waarbij niemand de oplossing nog weet. Mijns inziens kan dit opgelost worden door verkeer op de Stationstraat voorrang te geven op de Noordwijkstraat. Maar ik sta ook open voor andere oplossingen."





(BVDH)