Limburger wil 240 kilometer lopen in 24 uur: “Saaie trainingen? Ik ben intussen een geoefend luchtgitarist” Birger Vandael

31 januari 2019

16u27 0 Beringen Morgenavond om 18 uur start Beringenaar Eddy Van Endert (29) aan een straffe uitdaging: hij wil 240 kilometer op de loopband lopen in 24 uur tijd. Op die manier zamelt hij geld in voor ’t Weyerke. “Zowel de afstand als de tijd kan ik aan, hopelijk lukt de combinatie van die twee ook”, blikt Eddy vooruit.

Voor velen is het al een hele uitdaging om een uur op de loopband te lopen, maar Eddy is op dat vlak ‘gene gewone’. Nadat hij door de Dodentocht verliefd werd op extreme uitdagingen, nam hij al twee keer deel aan de Ultrawarmathon (100 mijl in 24 uur) en aan wedstrijden van 70 tot 250 kilometer. “Dat was altijd in bossen of in de natuur en dat ging wat trager dan op een loopband, dus ik heb er wel een goed oog in”, stelt Eddy.

Het idee kreeg de loper uit Tervant toen hij in het najaar las dat het wereldrecord op de 24 uur verbroken was door een Noor. “De eigenaar van fitnesszaak Karteria in Paal – waar de poging zal gebeuren - is een goede vriend van mij en hij zei me dat ik die prestatie wel aankon. We moesten er aanvankelijk om lachen, een half uur later was het hele gebeuren geklonken. Ik sloot me aan bij een internationale organisatie en we lieten weten dat van 1 op 2 februari de poging plaatsvindt.” Als goede doel werd er gekozen voor ’t Weyerke, een organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking. “Iedereen in de buurt ken hen en het is toch fijn dat je je voor een lokaal doel kan inzetten.” Mensen kunnen voor 10 euro een uur meelopen, per kilometer een bedrag geven of een vrije gift schenken.

Sturm der Liebe

De laatste maanden is Eddy volop bezig met de kilometers op te bouwen. “Ik heb in 2019 nog twee keer buiten getraind en voor de rest altijd op de loopband. Dat zijn lange trainingen ja, elke week wil ik toch minstens één keer zes à zeven uur aan een stuk gelopen hebben. Of dat ooit niet saai is? Goh, ik ben intussen een goed geoefende luchtgitarist (lacht). Er is altijd wel iemand die even met mij komt praten en ik heb de tv voor de loopband staan. Intussen kan ik Sturm der Liebe goed volgen, dat staat altijd op (lacht).”

Medisch is Eddy volledig in orde. “Ik heb me op voorhand laten testen en mijn begeleider Davy kijkt toe en geeft me raad op vlak van drinken en supplementen. Bovendien meten we regelmatig de zuurstof in het bloed. Er staat ook een masseur paraat die me voor en na de beproeving onder handen neemt.” Volgens een sportdokter uit de buurt is een goede voorbereiding alles: “Hij heeft al eerder zware wedstrijden gelopen, dus weet wel wat hij moet doen. Als een gewone man zegt dat hij morgen zoiets gaat doen, is het natuurlijk niet gezond.”

Tussen vrijdagavond 18 uur en zaterdagavond 18 uur zal er voortdurend iemand meelopen met Eddy. “Een afdeling scheidsrechters heeft al gezegd dat ze me om 3 uur ’s nachts met een hele delegatie komen steunen. Het zal dus niet eenzaam worden. Vrijdagavond komt er ook een bluesband optreden en in het geval dat ik toch even alleen ben, ligt er een dvd-box van Seinfield klaar.” Behalve voor korte plaspauzes zal Eddy niet stoppen met lopen. 40 drinkbussen, 20 repen, 10 sandwiches met choco en een zak cola-snoepjes liggen klaar om hem van de nodige suikers te voorzien. “En als het zaterdagavond dan gelukt is, heb ik om 18.01 uur een Westmalle in mijn hand en volgt er een feestje!”, besluit de atleet.