"Honden weg, of halen zoontje weg" HEIDI SWERTS MOET BULLDOGS WEGDOEN NA BEZOEK KINDERBESCHERMING ROBBY DIERICKX & MARCO MARIOTTI

02u53 0 Marco Mariotti Met oudjaar deelde Heidi deze foto nog met haar 200.000 volgers. Genoeg om kinderbescherming langs te sturen. Beringen "Minderen met je honden of we halen je zoontje weg." Dat kreeg Heidi Swerts van 'The English Bulldog Resort' in Paal gisteren te horen toen de kinderbescherming aan haar deur stond. "En dat om Alex tussen zoveel honden leeft", laat ze weten.

Heidi Swerts is in Limburg gekend als dé hondenliefhebber bij uitstek. Met haar English Bulldog Resort in Paal heeft ze een uniek hondenasiel: de dieren leven letterlijk in haar woning. Dat laatste blijkt nu plots een probleem te zijn voor de kinderbescherming. Haar zoontje Alex (8) zou volgens de overheidsdienst in 'slechte' omstandigheden leven, en niet opgroeien in een ideale omgeving. Gevolg: Swerts moet verplicht een héél aantal dieren wegdoen, en aanpassingen doorvoeren in haar woning. "Ik heb heel slecht nieuws", deelde ze zelf mee. "Iemand heeft de kinderbescherming gestuurd omdat Alex tussen zoveel honden leeft. Ze hebben mij verplicht honden weg te doen. Ik heb met de advocaat gesproken, maar heb helaas geen andere keuze. De honden moeten weg, of ze nemen Alex misschien van mij af."





Borgerhoff Heidi Swerts met haar Engelse Bulldogs.

Privé gescheiden

In een mum van tijd stroomden duizenden reacties binnen op haar Facebook-account. Swerts - die in 2007 het vtm-programma 'Superhond' won - heeft één van de meest populaire hondenpagina's van België, met maar liefst 200.000 volgers. Vooral de foto's die ze deelde van de dieren die in haar living sliepen en deel uitmaakten van het dagelijks leven, waren populair. Die kijk in haar privé, doet haar volgens haarzelf nu de das om. "Ik hou op sociale media voortaan het asiel en mijn privé gescheiden. Iemand heeft wellicht de dienst Jeugd op mij af gestuurd. Maar hoe kan je iemand laten kiezen tussen je passie, je levenswerk en je bloedeigen kind. Ze pakken mij op waar ik het hardste voor leef", reageert ze.





Grote veranderingen

Swerts moet intussen héél wat dingen in huis veranderen en zal wellicht moeten bijbouwen. "Er moet overal nieuwe vloer komen en de bekleding op de trap werd vernieuwd. Maar bij de dienst Jeugd stoorden ze zich zelfs aan de brokjes die in de keuken stonden en aan het feit dat mijn huis rook naar honden. Hoe kan je als alleenstaande alles ineens laten veranderen, hoe moet ik dat allemaal doen?", vraagt ze zich af. "Zelfs koppels kunnen niet zomaar verbouwingen uitvoeren. Binnenkort komen ze terug kijken om te zien of er honden weg zijn gedaan en of er iets veranderd is."





Adoptie-baasjes

Intussen is Swerts naarstig op zoek naar adoptie-baasjes voor de Bulldogs. "Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen mij gaan helpen zoeken naar goede huisjes voor een deel van mijn honden. Maar mijn ogen pikken van het huilen, mijn hart is in duizenden stukken gebroken." Op sociale media kreeg ze de ene steunbetuiging na de andere.