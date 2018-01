"Hem moeten missen was de hel" JEFFREY KAN HOND USCKO EINDELIJK WEER THUIS VERWELKOMEN BIRGER VANDAEL

20 januari 2018

02u36 0 Beringen "Eindelijk", glimlacht Jeffrey Rienckens (25) uit Paal opgelucht. Naast hem zit Uscko, zijn jonge Mechelse herder die hij meer dan een maand heeft moeten missen. Omdat Uscko over de omheining gesprongen was, en op de speelplaats van basisschool De Buiteling enkele kinderen gebeten had. Maar gevaarlijk is hij niet, oordeelde een hondengedragstherapeut. De omheining, die moest wel hoger.

Het leven van Jeffrey werd die vrijdag 15 december danig overhoop gegooid. Uscko sprong over de omheining en beet enkele kinderen, waarop hij naar het dierenasiel in Sint-Truiden gestuurd werd. Wat er uiteindelijk met hem zou gebeuren, was onduidelijk. Maar vanuit heel Vlaanderen kwam een al bij al eensgezind oordeel: Uscko mocht geen spuitje krijgen. En ook hondengedragstherapeut Danny Grosemans vond dat de herder weer naar huis mocht. Al moest Jeffrey wel eerst de omheining verbeteren.





Hoger en dieper

De jongeman bleef niet bij de pakken zitten. Met de hulp van vrienden werd een afspanning gebouwd van minstens twee meter hoog, met daarop nog eens een teruggeslagen draad van een halve meter. Extra ingrepen op en onder de grond, moeten verhinderen dat Uscko zich een weg naar buiten kan graven. Na een controle door de politie, de gedragstherapeut, een medewerker van de stedelijke technische dienst en de preventieadviseur van de school, werd het licht eindelijk op groen gezet. "In deze omstandigheden kan de hond niet voorbij de omheining", stelt Maurice Webers (sp.a), burgemeester van Beringen. "De accommodatie is aangepast aan de atletische capaciteiten van de hond."





Nog diezelfde avond zaten Jeffrey, vriendin Elise en mama Marleen bij Davy Baton (DVY K9), een bevriende hondentrainer die in tussentijd in Peer voor Uscko gezorgd had. "We kwamen hier twee à drie keer per week op bezoek en namen Uscko mee naar de hondenschool", vertelt Jeffrey. "Dat heeft wel lang genoeg geduurd. Ik denk dat het snel weer zoals vroeger wordt. Het heeft me wel iets gedaan om hem te moeten missen... Het was echt de hel, maar de voldoening is nu des te groter."





Sociale media

Jeffrey ontdekte in de voorbije weken ook de dubbele kracht van sociale media. "Enerzijds kregen we veel spontane steun aangeboden", klinkt het. "Een firma uit Puurs en mensen uit Malle hebben ons zelfs geholpen met de omheining. Maar anderzijds worden er ook veel leugens verteld en heb je geen rust meer. De vriendschapsverzoeken en berichten stroomden echt binnen op Facebook."





Nu Jeffrey zijn maatje terugheeft, wil dat ook zeggen dat Davy zijn logé kwijt is. "Ik heb in de voorbije maand een goede band opgebouwd met Uscko", knikt hij. "Eén van mijn eigen honden is goed met hem bevriend geraakt en ook de kinderen van mijn vriendin waren dol op hem." Het kan dus wel degelijk: vriendschap tussen kinderen en een Mechelse herder. "Er is wel even een debat ontstaan over lessen op school rond omgang met dieren. Helaas is dat een beetje stilgevallen - ik vrees dat er niet veel zal veranderen." Al wil Jeffrey daar zeker zelf iets aan doen. "Ik wil samen met de hondenschool wel eens naar De Buitenling gaan om er uitleg te geven over dieren", besluit hij.